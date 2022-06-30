Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları! O kareler ilk kez ortaya çıktı görenler hayran kaldı: "Zaman nasıl geçti inanamıyorum"
Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları! O kareler ilk kez ortaya çıktı görenler hayran kaldı. Sevgilisi Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'tbt' (Throwback Thursday) notuyla yayınladı. Özge özpirinçci'nin Instagram'dan paylaştığı hamilelik pozları kısa sürede gündem oldu. İşte "Zaman nasıl geçti inanamıyorum" diyen Özge'nin yorum yağmuruna tutulan kareleri...
O kareler ilk kez ortaya çıktı görenler hayran kaldı. 2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikâh masasına oturan Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.
Özge Özpirinçci, Ocak ayında eşi Yamantürk ile birlikte kızları Mercan'ın elini tuttukları fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Bu pozlarına beyaz kalp emojisiyle birlikte "Yavru" notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
"KEŞKE KIZIMA 'ÜZÜM' İSMİNİ KOYSAYDIM"
Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen oyuncu, Tatlıtuğ ve modacı eşi Başak Dizer'in dünyaya gelen oğullarına Kurt Efe ismini verdiği hatırlatılması üzerine; "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı" ifadelerini kullanmıştı.
"ZAMAN NASIL GEÇTİ İNANAMIYORUM"
Şimdilerde kızıyla ilgilenen Özge Özpirinçci, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Hamileliği boyunca pek paylaşım yapmayan ünlü oyuncu, o süreçte çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına, şu notu düştü: