Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları! O kareler ilk kez ortaya çıktı görenler hayran kaldı: "Zaman nasıl geçti inanamıyorum"

"İlk iki fotoğrafı, 'İlk ve Son' setinden, 3. 4. Ve 5. fotoğrafları Umut Evirgen çekmişti Asos'ta. 5. ve 7. fotoğraftaki bikinileri bu sene de bayılarak giyiyorum! 6. Ve 7. fotoğraf Bozburun'da Tanem Sivar tarafından çekildi."