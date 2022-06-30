Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Minik kızıyla plaj pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Nur Tuğba Namlı’nın partneri...
Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşine bakın! Nur Tuğba Namlı ile sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Sibel Can ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural, 2005 yılında nikah masasına oturduğu Ezgi Can Ural'dan ise Gisela adında bir kızı olan ünlü sanatçı, özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ural, aile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve eşi Ezgi Can Ural ile kızı Gisela'nın plaj pozunu yayınladı. Gisela sevimli halleriyle ilgi odağı olurken sanatçının eşi Ezgi Can Ural güzelliğiyle büyüledi. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli eşi ve biricik kızı...
30.06.2022 18:09 - Son Güncelleme: 30.06.2022 18:09
Hakan Ural, okulu nedeniyle ABD'de gidip döndükten sonra 1988 yılında popüler şarkıcı Sibel Can ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi.
Hakan Ural, Sibel Can'la yaşadığı boşanmanın ardından ikinci evliliğini gerçekleştirdi. 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Ural'ın bu evliliğinden 'tekne kazıntısı' diye seslendiği kızı Gisela dünyaya geldi.
Ural, aile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve eşi Ezgi Can Ural ile kızı Gisela'nın plaj pozunu yayınladı.