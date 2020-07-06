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Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi aşkı için paraya kıydı! Çeşmede iki ayrı yazlık...

Peçe takanlar hakkında kullandığı hakaret dolu cümlelerde büyük tepki çeken Hülya Avşar, kızı Zehra ile magazin gündeminde yerini aldı. Hülya'nın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine tüm hızıyla devam ederken, ailesine çok düşkün olan Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tuttuğu ortaya çıktı.

06.07.2020 09:35 - Son Güncelleme: 06.07.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





