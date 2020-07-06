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Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi aşkı için paraya kıydı! Çeşmede iki ayrı yazlık...
Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi aşkı için paraya kıydı! Çeşmede iki ayrı yazlık...
Peçe takanlar hakkında kullandığı hakaret dolu cümlelerde büyük tepki çeken Hülya Avşar, kızı Zehra ile magazin gündeminde yerini aldı. Hülya'nın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine tüm hızıyla devam ederken, ailesine çok düşkün olan Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tuttuğu ortaya çıktı.
06.07.2020 09:35
- Son Güncelleme: 06.07.2020 09:49
Yaklaşık bir yıldır Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile flört eden Alaattin Kadayıfçıoğlu, tatil için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'daki iki yazlığını ailesine tahsis etmiş, kendisi de eşi Başak Dizer ile birlikte kiraya çıkmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme'den iki ayrı yazlık ev tutmuş.
Londra'da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor.
Hatta sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti.
Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor.