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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin ilk fotoğrafını 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu, ikizleri ile birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. İşte sosyal medya gündeminden düşmeyen Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri ile ikiz bebekleri olan ünlü isimler...

05.07.2020 17:18 - Son Güncelleme: 05.07.2020 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





