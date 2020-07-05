Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin ilk fotoğrafını 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Set arkadaşlığı aşka dönüşen ve 2018 yılında evlenen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu, ikizleri ile birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. İşte sosyal medya gündeminden düşmeyen Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri ile ikiz bebekleri olan ünlü isimler...

05.07.2020 17:18 - Son Güncelleme: 05.07.2020 17:55
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizleri ile sosyal medyada oldukça aktif...

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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İşte ikiz bebeklere sahip ünlüler...

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri

EZGİ SERTEL

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri
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