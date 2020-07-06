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Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Broadway'in önde gelen isimlerinden ünlü tiyatrocu Nick Cordero, 41 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nick Cordero'dan gelen kötü haberi eşi, sosyal medya hesabından duyurdu.

06.07.2020 09:54 - Son Güncelleme: 06.07.2020 09:54
Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüsün en çok yıkıma yol açtığı ülke olan ABD'de hastalığa yenik düşen isimler arasına bu kez ünlü bir isim de katıldı. Broadway'in önde gelen isimlerinden ünlü tiyatrocu Nick Cordero, 41 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti

95 gündür virüsle pençeleşen Cordero'nun hastalığa bağlı gelişen kan pıhtılaşması nedeniyle bir bacağı kesilmişti.

Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti

2017'den beri Cordero ile evli olan Amanda Kloots, eşinin ölümünü sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti

Kloots, "Tanrının artık cennette bir meleği daha var. Biricik kocam bu sabah hayatını kaybetti. Ailesinin sevgisi ve dualarla birlikte bu dünyadan ayrıldı. Kalbim paramparça. Onsuz bir hayat hayal edemiyorum. Nick çok parlak bir ışıktı. Elvis ve ben onunla yaptığımız her şeyi özleyeceğiz" dedi.

Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl New York'tan Los Angeles'a taşınan çiftin 1 yaşında Elvis adında bir çocuğu bulunuyor.

Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Nick Cordero koronavirüse yenik düştü! 41 yaşındaki Nick Cordero hayatını kaybetti
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