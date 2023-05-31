Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Kansu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteri ile dikkat çekiyor. Kansu, bir dönem Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programını sunmuştu. İnstagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliği ve fit görünümüyle de gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Yeyip yeyip kilo almadığını anlatan 42 yaşındaki ünlü isim formülünü de açıkladı. Gelin Gözde Kansu'nun fazla kilolardan kurtulma yöntemi neymiş birlikte bakalım...