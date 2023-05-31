Vav TV İzle
Haberler Magazin Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Yılların ünlü oyuncusu ve sunucusu Gözde Kansu'nun fit kalma sırrı açığa çıktı! Meğer zayıflığını bu yönteme borçluymuş! Oyuncular ve şarkıcılar sık sık formda kalmak için belirli yöntemlere başvuruyor. Kimi Seda Sayan gibi estetik içeren operasyonlar geçiriyor kimi de diyet yapıp, spora gidiyor. Peki sizde Gözde Kansu hangi yöntemi denemiş! İşte Yalı Çapkını'ın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun kilo verme sırrı.

31.05.2023 09:10 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:10
Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Kansu şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteri ile dikkat çekiyor. Kansu, bir dönem Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin programını sunmuştu. İnstagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliği ve fit görünümüyle de gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Yeyip yeyip kilo almadığını anlatan 42 yaşındaki ünlü isim formülünü de açıkladı. Gelin Gözde Kansu'nun fazla kilolardan kurtulma yöntemi neymiş birlikte bakalım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Gözde Kansu'nun gençlik yıllarından günümüze ulaşan kareler sevenlerini şaşırttı.

Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Pürüzsüz yüzüyle dikkat çeken Kansu'nun bu halini görenlerin ağzı açık kalıyor.

Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Şimdilerde 42 yaşında olan güzel oyuncu yıllardır zayıf kalmayı başarıyor. Peki nasıl?

Zayıf görünüşünü bu formüle borçlu! 7 günde 3 kilo verdiren Gözde Kansu diyeti! İşte günbegün kilo verme sırrı!

Sosyal medya paylaşımlarına göre oyuncu spor yapıyor. Böylelikle kilosunu dengede tutuyor ve fit kalmayı başarıyor.

SON DAKİKA