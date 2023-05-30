18 yıldır evliler! Derya Beşerler’in eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Duyan inanamadı! Zeynep Beşerler’in eniştesi meğer...
İlk ekran önü deneyimini 2008 yılında yaşayan Derya Beşerler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen İzmirli olan 38 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Oyuncu Zeynep Beşerler ile kardeş olan ve ikizi kadar benzeyen Derya Beşeler'in eşi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Derya Beşerler'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Beşerler'in ünlü şarkıcıyla 18 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü çiftin tanışma hikayesi de dikkat çekti. Bakın Derya Beşerler'in kendisi gibi çok ünlü olan eşi kimmiş...
Canım Aile dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Derya Beşerler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DERYA BEŞERLER KİMDİR?
23 Nisan 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Derya Beşerler aslen İzmirlidir. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
İlk ekran önü deneyimini 2008 yılında 'Canım Ailem' dizisinde yaşadı. 'Bir Çocuk Sevdim', 'Aşk Emek İster', 'Gurbette Aşk', 'Gecenin Kraliçesi', 'Ufak Tefek Cinayetler', 'Kuzgun' gibi yapımlarda oynayan Derya Beşerler, 'N'apcaz Şimdi?' ve 'Merdiven Baba' sinema filmlerinde rol aldı.
Oyuncu Zeynep Beşerler'in kardeşi olan Derya Beşerler'in özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Derya Beşerler'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Beşerler'in ünlü şarkıcıyla 18 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.