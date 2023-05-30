18 yıldır evliler! Derya Beşerler’in eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Duyan inanamadı! Zeynep Beşerler’in eniştesi meğer...

Oyuncu Zeynep Beşerler'in kardeşi olan Derya Beşerler'in özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Derya Beşerler'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Beşerler'in ünlü şarkıcıyla 18 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.