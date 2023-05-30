İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin Yeninci en cesur haliyle kumsaldan paylaştı! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan ve performansıyla İbrahim Tatlıses'i kendine hayran bırakan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeninci, en cesur haliyle kumsalda verdiği pozu yayınladı. Paylaşım, kısa sürede Instagam'a damga vurdu. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...
30.05.2023 20:44 - Son Güncelleme: 30.05.2023 20:44
35 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Yayınladığı döneme damga vuran dizide performansıyla beğeni toplayan Yeninci, İbrahim Tatlıses'ten de övgü topladı.
Tatlıses, o dönem Selin Yeninci hakkında şunları söyledi: "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum"
Tatlıses'i kendine hayran bırakan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.