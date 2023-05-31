Zaniolo hızlı Aleyna ondan da hızlı! Sevgili oldukları iddia edilmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan flaş Nicolo Zaniolo hamlesi

Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo da cezalı olmasına rağmen maç kadrosunda yer alan isimlerdendi. Karşılaşmayı tribünden takip eden İtalyan yıldız, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve coşkusunu sosyal medyada da paylaştı.