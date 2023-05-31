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Zaniolo hızlı Aleyna ondan da hızlı! Sevgili oldukları iddia edilmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan flaş Nicolo Zaniolo hamlesi

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo, Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram'dan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmuştu. Adı daha önce Burcu Özberk, Rabia Yaman ve Elif Yılmaz ile anılan Zaniolo'nun bu hamlesi sonrası gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdığı iddia edilmiş, "Zaniolo ile sevgili misiniz?" sorusuna ise Kalaycıoğlu, gülerek yanıt vermişti. Önceki gün Galatasaray'ın 23.şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, koyu Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

31.05.2023 16:27 - Son Güncelleme: 31.05.2023 16:27
Zaniolo hızlı Aleyna ondan da hızlı! Sevgili oldukları iddia edilmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan flaş Nicolo Zaniolo hamlesi

Survivor eski yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir Galatasaraylı ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo ile anılıyordu.

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Zaniolo hızlı Aleyna ondan da hızlı! Sevgili oldukları iddia edilmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan flaş Nicolo Zaniolo hamlesi

Daha önce futbolcu, Kalaycıoğlu'nun Instagram'dan fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutmuştu.

Zaniolo hızlı Aleyna ondan da hızlı! Sevgili oldukları iddia edilmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan flaş Nicolo Zaniolo hamlesi

Adı daha önce Burcu Özberk, Rabia Yaman ve Elif Yılmaz ile anılan Zaniolo, gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdığı iddiası sonrası Kalaycıoğlu'nun Galatasaray maçına gitmesi soru işaretlerini iyiden iyiye güçlendirmişti.

Zaniolo hızlı Aleyna ondan da hızlı! Sevgili oldukları iddia edilmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan flaş Nicolo Zaniolo hamlesi

Bu yaşananların ardından Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ikinci bir hamle e geldi.

Zaniolo hızlı Aleyna ondan da hızlı! Sevgili oldukları iddia edilmişti! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan flaş Nicolo Zaniolo hamlesi

Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo da cezalı olmasına rağmen maç kadrosunda yer alan isimlerdendi. Karşılaşmayı tribünden takip eden İtalyan yıldız, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve coşkusunu sosyal medyada da paylaştı.

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