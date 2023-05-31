Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: "Hasretlik çekiyor, unutamamış" 23 gün önce boşanmışlardı
Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti. 23 gün önce Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları dava sonucunda anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde sular durulmuyor. Oğuzhan Koç'un evden yaptığı bir paylaşım sosyal medyada, "Hasretlik çekiyor" , "Demet'i hala unutamamış" yorumlarına neden oldu.
Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti, "Hasretlik çekiyor, unutamamış" yorumları havada uçuştu. Demet Özdemir ile 23 gün önce boşanmıştı...
BAŞLAYIŞI GİBİ BİTİŞİ DE GÜNLERCE KONUŞULDU
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliğini 8 Mayıs'ta sonlandırdı.
Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti. Demet Özdemir duruşmaya önce geldi, Oğuzhan Koç ise 45 dakika sonra adliyeye giriş yaptı.
KARŞILIKLI TALEP OLMADI
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.
Bir magazin programında ayrılık sonrası Oğuzhan Demet'e yasak aşk, platonik aşk haberlerini sorduğu ileri sürüldü. Özdemir ise böyle bir şey olmadığını ifade etti. Evliliklerini bitirirken yaptıkları anlaşma nedeni ile ikili birbirlerini sosyal medyadan bir süre silmeyecek. "Bircan Bali ise konuyu değerlendirirken Mahkeme sabahı, mahkemeden hemen önce buluşup hesaplaşmak... Bu detay çok önemli. Eğer hesaplaşma varsa bir şeyler daha bitmemiş demektir" dedi.