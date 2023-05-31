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Haberler Magazin Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: "Hasretlik çekiyor, unutamamış" 23 gün önce boşanmışlardı

Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: "Hasretlik çekiyor, unutamamış" 23 gün önce boşanmışlardı

Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti. 23 gün önce Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları dava sonucunda anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde sular durulmuyor. Oğuzhan Koç'un evden yaptığı bir paylaşım sosyal medyada, "Hasretlik çekiyor" , "Demet'i hala unutamamış" yorumlarına neden oldu.

31.05.2023 16:27 - Son Güncelleme: 31.05.2023 16:52
Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: Hasretlik çekiyor, unutamamış 23 gün önce boşanmışlardı

Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti, "Hasretlik çekiyor, unutamamış" yorumları havada uçuştu. Demet Özdemir ile 23 gün önce boşanmıştı...

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Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: Hasretlik çekiyor, unutamamış 23 gün önce boşanmışlardı

BAŞLAYIŞI GİBİ BİTİŞİ DE GÜNLERCE KONUŞULDU

2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliğini 8 Mayıs'ta sonlandırdı.

Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: Hasretlik çekiyor, unutamamış 23 gün önce boşanmışlardı

Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti. Demet Özdemir duruşmaya önce geldi, Oğuzhan Koç ise 45 dakika sonra adliyeye giriş yaptı.

Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: Hasretlik çekiyor, unutamamış 23 gün önce boşanmışlardı

KARŞILIKLI TALEP OLMADI

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiçbir şey talep etmediler.

Demet Özdemir’in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: Hasretlik çekiyor, unutamamış 23 gün önce boşanmışlardı

Bir magazin programında ayrılık sonrası Oğuzhan Demet'e yasak aşk, platonik aşk haberlerini sorduğu ileri sürüldü. Özdemir ise böyle bir şey olmadığını ifade etti. Evliliklerini bitirirken yaptıkları anlaşma nedeni ile ikili birbirlerini sosyal medyadan bir süre silmeyecek. "Bircan Bali ise konuyu değerlendirirken Mahkeme sabahı, mahkemeden hemen önce buluşup hesaplaşmak... Bu detay çok önemli. Eğer hesaplaşma varsa bir şeyler daha bitmemiş demektir" dedi.

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