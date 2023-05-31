Demet Özdemir'in eski eşi Oğuzhan Koç evden paylaştı o hali kahretti: "Hasretlik çekiyor, unutamamış" 23 gün önce boşanmışlardı

Bir magazin programında ayrılık sonrası Oğuzhan Demet'e yasak aşk, platonik aşk haberlerini sorduğu ileri sürüldü. Özdemir ise böyle bir şey olmadığını ifade etti. Evliliklerini bitirirken yaptıkları anlaşma nedeni ile ikili birbirlerini sosyal medyadan bir süre silmeyecek. "Bircan Bali ise konuyu değerlendirirken Mahkeme sabahı, mahkemeden hemen önce buluşup hesaplaşmak... Bu detay çok önemli. Eğer hesaplaşma varsa bir şeyler daha bitmemiş demektir" dedi.