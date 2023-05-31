Herkesin evli sandığı Melike Şahin evlendi eşiyle paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı! Melike Şahin'in karagözlüsü...
33 yaşındaki yetenekli şarkıcı Melike Şahin şu sıralar çok konuşulan isimlerden biri. Güzel sesi ve sevilen şarkılarıyla son dönemin yıldızlarından biri olan Melike Şahin, 400 bini aşkın takipçili Instagram hesabında evlendiğini duyurdu. Herkesin evli sandığı Melike Şahin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte çiçeği burnunda gelin Melike Şahin ve eşi.
31.05.2023 15:55 - Son Güncelleme: 31.05.2023 15:55
Şimdilerde müzikseverlerin gözdesi olan Melike Şahin bir sürpriz yaparak evlendiğini duyurdu. İşte başta Melike Şahin olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.