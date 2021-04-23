RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafıyla şoke etti! Karan’ı babasına benzetenler…

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'ın doğum gününde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen güzel oyuncu, şimdi ise çocukluk fotoğrafıyla çok konuşuldu. Evcen'in çocukluk fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları, fikir değiştirdi. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından karizması ile babası Burak Özçivit ile dedesi Bülent Özçivit'e benzetilen minik Karan için "Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in çok konuşulan çocukluk fotoğrafı…

23.04.2021 17:02 - Son Güncelleme: 23.04.2021 17:21
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafıyla şoke etti! Karan’ı babasına benzetenler…

Fahriye Evcen, başarılı oyunculuğunun yanı sıra meslektaşı Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilik ve oğlu Karan ile sık sık gündem oluyor. Hayranları tarafından özel hayatı merak edilip yakından takip edilen Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafıyla şoke etti! Karan’ı babasına benzetenler…

Büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, şimdi ise çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafla gündeme geldi. Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler, minik Karan'ı annesinin küçüklüğüne benzetti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafıyla şoke etti! Karan’ı babasına benzetenler…

Karan'ı babası Burak Özçivit ile dedesi Bülent Özçivit'e benzetenler, fikir değiştirerek "Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumlarında bulundu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafıyla şoke etti! Karan’ı babasına benzetenler…

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından annesine benzetilen karizmatik bebek Karan bir kez sosyal medyaya damga vurdu. Karan hakkında yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları, ünlü isimlerin çocuklarını araştırmaya başladı.
İşte başta Burak Özçivit ile Fahriye Evcen olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafıyla şoke etti! Karan’ı babasına benzetenler…

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