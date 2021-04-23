Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!
Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek! Koronavirüs testi pozitif çıkan Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar su üstüne dökülen oyuncu, sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bir operasyon daha geçireceğini dile getiren Vuslateri, "Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor" dedi. İşte Gonca Vuslateri'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı o açıklama…
'SAĞLIK PERSONELLERİNE HAYRAN KALDIM'
Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde 'Geçecek, başaracaksın' diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum."
NE OLMUŞTU?
Bir süredir ekranlardan uzak olan Vuslateri, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak evde yaşadığı talihsiz kazayı şöyle anlatmıştı: "Covid-19, 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek, İstanbul'u çığlıklarımla ayağa kaldırdım.