Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!

Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek! Koronavirüs testi pozitif çıkan Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar su üstüne dökülen oyuncu, sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bir operasyon daha geçireceğini dile getiren Vuslateri, "Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor" dedi. İşte Gonca Vuslateri'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı o açıklama…

23.04.2021 15:51 - Son Güncelleme: 23.04.2021 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





