RAMAZAN İMSAKİYE
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Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!

Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek! Koronavirüs testi pozitif çıkan Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar su üstüne dökülen oyuncu, sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bir operasyon daha geçireceğini dile getiren Vuslateri, "Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor" dedi. İşte Gonca Vuslateri'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı o açıklama…

23.04.2021 15:51 - Son Güncelleme: 23.04.2021 15:51
Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. 34 yaşındaki oyuncu, bir başka paylaşımında ise üzerine burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyun döküldüğünü bu nedenle hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

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Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!

Evde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastanede tedavisine devam edilen Gonca Vuslateri, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında son durumuyla ilgili bilgi veren 34 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!

"Az kaldı… Yarın bir operasyon daha… Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım.

Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!

'SAĞLIK PERSONELLERİNE HAYRAN KALDIM'
Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde 'Geçecek, başaracaksın' diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum."

Gonca Vuslateri’nin sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan oyuncu son durumunu paylaştı!

NE OLMUŞTU?
Bir süredir ekranlardan uzak olan Vuslateri, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak evde yaşadığı talihsiz kazayı şöyle anlatmıştı: "Covid-19, 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek, İstanbul'u çığlıklarımla ayağa kaldırdım.