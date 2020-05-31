Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...
Fikret Kuşkan'dan üzen haber geldi. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay karakterine hayat veren usta oyuncu Fikret Kuşkan, yaptığı açıklama ile dizi severleri üzdü. Bayram sonrası yeniden çekimlere başlayan Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümlerinde Agah Bey karakterine hayat veren Fikret Kuşkan bulunmayacak. Fikret Kuşkan'ın Zalim İstanbul'un yeni bölümlerinde olmamasının nedeni ise sağlık durumu...
31.05.2020 14:13
- Son Güncelleme: 31.05.2020 14:15
"Maalesef devam edemeyeceğim"
Fikret Kuşkan "Hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım yüzünden çok sevdiğim 'Zalim İstanbul'a maalesef devam edemeyeceğim. Doktorlarımın kesin talimatı var. Hayatta kalmak ve ailemi korumak önceliğim. Avşar Film'e anlayışı için teşekkür ederim." dedi.
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