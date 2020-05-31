Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...

"Maalesef devam edemeyeceğim"

Fikret Kuşkan "Hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım yüzünden çok sevdiğim 'Zalim İstanbul'a maalesef devam edemeyeceğim. Doktorlarımın kesin talimatı var. Hayatta kalmak ve ailemi korumak önceliğim. Avşar Film'e anlayışı için teşekkür ederim." dedi.