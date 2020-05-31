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Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...

Fikret Kuşkan'dan üzen haber geldi. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay karakterine hayat veren usta oyuncu Fikret Kuşkan, yaptığı açıklama ile dizi severleri üzdü. Bayram sonrası yeniden çekimlere başlayan Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümlerinde Agah Bey karakterine hayat veren Fikret Kuşkan bulunmayacak. Fikret Kuşkan'ın Zalim İstanbul'un yeni bölümlerinde olmamasının nedeni ise sağlık durumu...

31.05.2020 14:13 - Son Güncelleme: 31.05.2020 14:15
Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...

Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay karakterine hayat veren usta oyuncu Fikret Kuşkan'dan üzen haber geldi. Bayram sonrası çekimleri yeniden başlayan Zalim İstanbul dizisi için sete dönemeyen Fikret Kuşkan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi...

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Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...

"Maalesef devam edemeyeceğim"

Fikret Kuşkan "Hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım yüzünden çok sevdiğim 'Zalim İstanbul'a maalesef devam edemeyeceğim. Doktorlarımın kesin talimatı var. Hayatta kalmak ve ailemi korumak önceliğim. Avşar Film'e anlayışı için teşekkür ederim." dedi.

Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...

Aslı Enver, Defne Samyeli, Kıvanç Tatlıtuğ ve daha birçok ünlü ismin hastalıklarını öğrenmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin hastalıkları...

Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...

Son oalrak Babil dizisi ile ekranlara gelen Aslı Enver hastalığı hakkında konuştu. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile karantina günlerinde aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver, Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından ilişkisine son vermişti.

Zalim İstanbul'un Agah Bey'i Fikret Kuşkan'dan kötü haber! Hastalığı nedeni ile...

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Aslı Enver, sosyal medyadan hayranlarına, "Malum hepimiz evdeyiz, hadi sor" ifadelerini kullanarak sevenlerinin sorularını yanıtladı.

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