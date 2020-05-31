Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan motosiklet üzerinde artistik poz! 'Attan indi..."
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile hem yurt içinde hem de yurt dışında adını hızla duyuran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını arttıran 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, motosiklet üzerinde verdiği artistik pozuyla sosyal medya gündeminde. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı zamanlara ithafen sosyal medya kullanıcılarından gelen, "Attan indi eşeğe bindi' benzetmesi dikkat çekti.
31.05.2020 14:54
- Son Güncelleme: 31.05.2020 15:16
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