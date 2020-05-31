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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan motosiklet üzerinde artistik poz! 'Attan indi..."

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri ile hem yurt içinde hem de yurt dışında adını hızla duyuran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını arttıran 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, motosiklet üzerinde verdiği artistik pozuyla sosyal medya gündeminde. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı zamanlara ithafen sosyal medya kullanıcılarından gelen, "Attan indi eşeğe bindi' benzetmesi dikkat çekti.

31.05.2020 14:54 - Son Güncelleme: 31.05.2020 15:16
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan motosiklet üzerinde artistik poz! 'Attan indi eşeğe bindi'

Engin Altan Düzyatan'ın Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde... Son dönemlerde paylaşımlarında artış gözlemlenen Engin Altan Düzyatan, motosikleti üzerinde artistik poz verdi. O anı fotoğraflayan Düzyatan, sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan motosiklet üzerinde artistik poz! 'Attan indi eşeğe bindi'

Üzerindeki beyaz gömlek ile övgüler alan Engin Altan Düzyatan'a, Diriliş Ertuğrul'da rol aldığı döneme ithafen, "Attan indi motosiklete bindi" yorumları yapıldı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan motosiklet üzerinde artistik poz! 'Attan indi eşeğe bindi'

İşte Engin Altan Düzyatan ve ünlülerin pahalı oyuncakları...

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan motosiklet üzerinde artistik poz! 'Attan indi eşeğe bindi'

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

BMW GS

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan motosiklet üzerinde artistik poz! 'Attan indi eşeğe bindi'
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