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Deren Talu'nun yeni sevgilisi EDHO oyuncusuna benzetildi! Defne Samyeli'nin evinde yakında düğün var...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı. Son olarak Kerim Sabancı'yla aşk yaşayan Deren Talu, Instagram'da çok konuşuldu. Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla aşkı ilan etti. Annesi Defne Samyeli'nin aşk hayatının ardından gündeme bomba gibi düşen Deren Talu'nun yeni aşkıyla çok mutlu olduğu hatta ikilinin evlilik yolunda ilerlediği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın ardından Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz merak konusu oldu. Deren Talu'nun yeni sevgilisi, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetildi.

31.05.2020 13:42 - Son Güncelleme: 31.05.2020 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





