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Deren Talu'nun yeni sevgilisi EDHO oyuncusuna benzetildi! Defne Samyeli'nin evinde yakında düğün var...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı. Son olarak Kerim Sabancı'yla aşk yaşayan Deren Talu, Instagram'da çok konuşuldu. Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla aşkı ilan etti. Annesi Defne Samyeli'nin aşk hayatının ardından gündeme bomba gibi düşen Deren Talu'nun yeni aşkıyla çok mutlu olduğu hatta ikilinin evlilik yolunda ilerlediği iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın ardından Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz merak konusu oldu. Deren Talu'nun yeni sevgilisi, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetildi.

31.05.2020 13:42 - Son Güncelleme: 31.05.2020 13:57
Deren Talu'nun yeni sevgilisi EDHO oyuncusuna benzetildi! Defne Samyeli'nin evinde yakında düğün var...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, gönlünü Baran Tınaz'a kaptırdı. En son Kerim Sabancı'yla aşk yaşayan güzel model, şimdilerde Baran Tınaz'la mutlu bir birliktelik yaşıyor. Baran Tınaz, büyük aşkı sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.

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Deren Talu'nun yeni sevgilisi EDHO oyuncusuna benzetildi! Defne Samyeli'nin evinde yakında düğün var...

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ ÇIKTI

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz'ın işletme sektöründe çalıştığı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu biliniyor.

Deren Talu'nun yeni sevgilisi EDHO oyuncusuna benzetildi! Defne Samyeli'nin evinde yakında düğün var...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun yeni sevgilisi, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetildi.

DEFNE SAMYELİ'DEN YENİ AŞK İTİRAFI - TIKLA

Deren Talu'nun yeni sevgilisi EDHO oyuncusuna benzetildi! Defne Samyeli'nin evinde yakında düğün var...

Yalçın Hafızoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın Sanem Çelik'ten dünyaya gelen oğlu Hızır Ali karakterine hayat veriyor.

Deren Talu'nun yeni sevgilisi EDHO oyuncusuna benzetildi! Defne Samyeli'nin evinde yakında düğün var...

Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na olan benzerliği ile dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

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