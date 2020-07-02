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Zalim İstanbul finali sonrası öpüşürken yakalanmışlardı! Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?
Zalim İstanbul finali sonrası öpüşürken yakalanmışlardı! Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?
Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yaşarken Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalanmıştı. Çok konuşulan bu haber sonrası Bahar Şahin ilk kez görüntülendi. Bahar Şahin ve Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi? İşte Bahar Şahin'in açıklaması.
02.07.2020 14:29
- Son Güncelleme: 02.07.2020 14:29
Zalim İstanbul dizisi oyuncularından Bahar Şahin, aradığı aşkı dizi setindeki rol arkadaşında buldu. 6 aydır kendisi gibi oyuncu olan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan Bahar Şahin, ilişkisi devam ederken ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.
Sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını duyan Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisine son noktayı koydu. Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin ise 2 gün sonra Ozan Dolunay ile görüntülendi.
Bahar Şahin bu görüntüler sonrası açıklama yaptı. Şahin önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Oyuncunun kolundaki bandaj ve elindeki eczane poşetindeki ilaçlar dikkatlerden kaçmadı. Şahin, ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.
Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ozan Dolunay'la öpüştüğünü gösteren fotoğraflarla ilgili de şunları söyledi:
"Hayır, tabii ki öpüşmedik. Ozan, bana bir hediye vermişti. Ben de teşekkür amaçlı yanağında öptüm.