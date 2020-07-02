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Zalim İstanbul finali sonrası öpüşürken yakalanmışlardı! Bahar Şahin ile Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi?

Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yaşarken Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddia edilmişti. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalanmıştı. Çok konuşulan bu haber sonrası Bahar Şahin ilk kez görüntülendi. Bahar Şahin ve Mehmet Ozan Dolunay sevgili mi? İşte Bahar Şahin'in açıklaması.

02.07.2020 14:29 - Son Güncelleme: 02.07.2020 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





