Hadise açtı ağzını yumdu gözünü! Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise: Eziksiniz...
Bir süredir Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan 34 yaşındaki güzel şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada adeta bombaladı. Oyuncu Ozan Güven'in genç sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü haberleri hakkında bir açıklama yayınlayan Hadise açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Hadise'nin Ozan Güven açıklaması.
02.07.2020 15:03
- Son Güncelleme: 02.07.2020 15:03
Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp edildiğini dile getirmişti.
Bulutsuz açıklamasında "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.
HADİSE'YE AŞK YARADI
Bir yandan bunlar olurken diğer bir yandan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor.
Kaan yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşayan 34 yaşındaki popçu, karantina döneminde adeta eridi. Son günlerde yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında zayıflığı ile dikkat çekti. İşte Hadisenin ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...
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