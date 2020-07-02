Hadise açtı ağzını yumdu gözünü! Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise: Eziksiniz...

HADİSE'YE AŞK YARADI

Bir yandan bunlar olurken diğer bir yandan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı doludizgin devam ediyor.

Kaan yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşayan 34 yaşındaki popçu, karantina döneminde adeta eridi. Son günlerde yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında zayıflığı ile dikkat çekti. İşte Hadisenin ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...