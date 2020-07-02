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Müge Anlı bugün son bölümde peş peşe son dakikalar | İkranur Tirsi neden öldü? Sinop olayında şoke eden tanık...

atv ekranlarında hafta içi hergün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'da, 2 Temmuz Perşembe günü yayınlanan son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Minik İkranur neden ve nasıl öldü? Canlı yayına bağlanan İkranur Tirsi'nin babası oldukça çarpıcı iddialarda bulundu ve 'Kızım görmemesi gereken bir şeyler gördü ve öldürüldü' dedi. Öte yandan gizemli Sinop olayından baba Erdal'ın birbirinden çelişkili ifadeleri sonrası canlı yayına bağlanan tanığın söyledikleri herkesi şaşırttı. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı son bölümde...

02.07.2020 13:25 - Son Güncelleme: 02.07.2020 13:26
Müge Anlı bugün son bölümde peş peşe son dakikalar | İkranur Tirsi neden öldü? Sinop olayında şoke eden tanık...

2 Temmuz Perşembe günü ne yazık ki program acı haberle başladı.

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Müge Anlı bugün son bölümde peş peşe son dakikalar | İkranur Tirsi neden öldü? Sinop olayında şoke eden tanık...

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu çocuğun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle insansız hava araçlarının yanı sıra iz köpeklerinin de katıldığı arama çalışması sürerken acı haber bugün geldi.

Müge Anlı bugün son bölümde peş peşe son dakikalar | İkranur Tirsi neden öldü? Sinop olayında şoke eden tanık...

SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU
3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin sulama kanalında cesedi bulundu.

Müge Anlı bugün son bölümde peş peşe son dakikalar | İkranur Tirsi neden öldü? Sinop olayında şoke eden tanık...

İKRANUR NEDEN ÖLDÜ?

Bugünkü canlı yayında küçük kızın babası ve babaannesi çeşitli açıklamalarda bulundu. Babası, kaçırıldığını ve olay büyüyünce küçük kızı öldürdüğü şüpheleri üzerinde dururken babaannesi ise çocuğun öldüğü dereye tek başına gidemeyeceğinin altını çizdi.

Müge Anlı bugün son bölümde peş peşe son dakikalar | İkranur Tirsi neden öldü? Sinop olayında şoke eden tanık...

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu sonucu beklenirken Giresun Valisi'nin dün yaptığı açıklamalara göre; herhangi cinsel bir istismar ya da cinayet gibi durumların söz konusu olmadığını dile getirdi.

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