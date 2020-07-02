Müge Anlı bugün son bölümde peş peşe son dakikalar | İkranur Tirsi neden öldü? Sinop olayında şoke eden tanık...
atv ekranlarında hafta içi hergün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'da, 2 Temmuz Perşembe günü yayınlanan son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Minik İkranur neden ve nasıl öldü? Canlı yayına bağlanan İkranur Tirsi'nin babası oldukça çarpıcı iddialarda bulundu ve 'Kızım görmemesi gereken bir şeyler gördü ve öldürüldü' dedi. Öte yandan gizemli Sinop olayından baba Erdal'ın birbirinden çelişkili ifadeleri sonrası canlı yayına bağlanan tanığın söyledikleri herkesi şaşırttı. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı son bölümde...
02.07.2020 13:25
- Son Güncelleme: 02.07.2020 13:26
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