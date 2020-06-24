Haberler Galeri Magazin Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yaşarken Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Ozan Dolunay ile yakınlaştı. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalandı. Sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını duyan Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisine son noktayı koydu. Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin ise 2 gün sonra Ozan Dolunay ile yakalandı.

24.06.2020 09:53 - Son Güncelleme: 24.06.2020 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





