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Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

Bahar Şahin sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yaşarken Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Ozan Dolunay ile yakınlaştı. İlişkisi biten Şahin, 2 gün sonra Dolunay ile bir mekanda öpüşürken yakalandı. Sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını duyan Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisine son noktayı koydu. Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin ise 2 gün sonra Ozan Dolunay ile yakalandı.

24.06.2020 09:53 - Son Güncelleme: 24.06.2020 10:08
Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

Zalim İstanbul dizisi oyuncularından Bahar Şahin, aradığı aşkı dizi setindeki rol arkadaşında buldu. 6 aydır kendisi gibi oyuncu olan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan Bahar Şahin, ilişkisi devam ederken ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

Sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını duyan Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisine son noktayı koydu. Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin ise 2 gün sonra Ozan Dolunay ile görüntülendi. Genç aşıklar, önceki gün bir mekanda baş başa yemek yedi.

Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Milliyetin haberine göre; sahil kenarındaki restoranda karşılık yemek yiyen ikili, çevredekilere aldırış etmeden öpüştü. İkili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle ayrıldı.

Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Bahar Şahin, özel hayatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Zalim İstanbul bitti, dizi aşkı gerçek oldu! Cenan Adıgüzel'den ayrılan Bahar Şahin'in sevgilisi bakın kim!

Bahar Şahin'in eski sevgilisi Cenan Adıgüzel...

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