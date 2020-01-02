Zahide Yetiş oğlu Aras ile sosyal medyayı yıktı geçti! Annesi gibi o da hep güler yüzlü...

Zahide Yetiş ve oğlu sosyal medya gündeminde! Instagram hesabından oğlu Aras'ın çizgifilm izlediği anları paylaşan Zahide Yetiş, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü programcı Zahide Yetiş ile 16 Eylül 2014 tarihinde Paris'te evlendi. Çift, nikahtan iki gün sonra İstanbul Kuruçeşme'ye gelerek düğün yaptı. Daha sonra Zahide Yetiş hamile olduğunu yakın arkadaşı Müge Anlı ile paylaştı. Oğluna Instagram hesabı açan Zahide yetiş, yaptığı paylaşımlarla herkesi mest ediyor.