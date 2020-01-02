Zahide Yetiş oğlu Aras ile sosyal medyayı yıktı geçti! Annesi gibi o da hep güler yüzlü...
Zahide Yetiş oğlu Aras Arısoy'la çektiği video ile sosyal medyada çok konuşuldu. Yakın Arkadaşı Müge Anlı gibi özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen başarılı programcı Zahide Yetiş, oğlu Aras Arısoy'u çizgifilm izlerken çektiği anları, "Çocukların gülücükleri sarsa dünyayı ... Hiç yetim hiç hasta çocuk kalmasa..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan Zahide Yetiş'in oğlu, Instagram'da çok konuşuldu. İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...
Zahide Yetiş ve oğlu sosyal medya gündeminde! Instagram hesabından oğlu Aras'ın çizgifilm izlediği anları paylaşan Zahide Yetiş, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü programcı Zahide Yetiş ile 16 Eylül 2014 tarihinde Paris'te evlendi. Çift, nikahtan iki gün sonra İstanbul Kuruçeşme'ye gelerek düğün yaptı. Daha sonra Zahide Yetiş hamile olduğunu yakın arkadaşı Müge Anlı ile paylaştı. Oğluna Instagram hesabı açan Zahide yetiş, yaptığı paylaşımlarla herkesi mest ediyor.
ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?
Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir.
Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı.
Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.