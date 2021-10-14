Zahide Yetiş hamile iddiası gündeme bomba gibi düşerken Aras bebeği görenler hayran kaldı! Zahide Yetiş'in oğlu Aras babasının kopyası!
Zahide Yetiş hamile iddiası gündeme bomba gibi düşerken Aras bebeği görenler hayran kaldı! Atv ekranlarında Mutfak Bahane isimli yarışma programını sunan başarılı televizyoncu Zahide Yetiş'i gören hayranları, ünlü ismin ikinci kez anne olmasını gönülden istiyor. Hal böyle olunca 'Zahide Yetiş hamile' iddiaları da zaman zaman gündeme geliyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programında yeşil elbisesi ile göz dolduran ünlü sunucunun hamile olduğu ileri sürüldü. İddiaların ardından oğlu Aras'la çeklien kareleri yorum ve beğeni yağmuruna tutulan ünlü sunucu kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi.
14.10.2021 16:17
- Son Güncelleme: 14.10.2021 16:54
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Zahide Yetiş programının son bölümünde yeşil bir elbise ile sevenlerinin karşısına çıktı.
Zahide Yetiş'i görenler kısa sürede 'Zahide Yetiş hamile mi?' sorusunun yanıtını aradı. Yetiş'in karın bölgesinde oluşan potluk pafaları karıştırdı. Zahide Yetiş tarafından hamilelik iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Eşi Cem Arısoy ile mutlu evliliğini Aras adını verdiği evladı ile taçlandıran Zahite Yetiş, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.