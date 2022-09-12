Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'dan ihanetin ardından olay itiraf: "Oğlum ve ben şiddet görüyoruz"
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'dan olay itiraf! 2020 yılında evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kaan Boşnak'ın, Başak Ceylan Torun ile evli olduğu sırada başka kadınlara mesajlar attığı iddialarının ardından yeni bir itiraf daha geldi. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Torun, oğluyla birlikte şiddet gördüğünü iddia etti. Genç kadın, "Demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş" dedi. Boşnak'ın evlendikten kısa süre sonra çirkin mesajları ifşa olmuştu.
12.09.2022 09:10 - Son Güncelleme: 12.09.2022 09:24
"OĞLUM VE BEN ŞİDDET GÖRÜYORUZ"
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'dan ihanetin ardından olay itiraf!
Başak Ceylan Torun evlendikten kısa bir süre sonra eşinin başka kadınlarla mesajlarının ifşa olmasıyla gündeme gelmişti. "İçine bebek koyarım", "Beyaz sütyeninle seni hamile bıraksam" gibi mesajları ifşa olan şarkıcı Kaan Boşnak hakkında yeni bir iddia gündemde...
2020 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak ile evlenen Başak Ceylan Torun sosyal medya hesabından kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti.
Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu: