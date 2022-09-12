Vav TV İzle
Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi

Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi

Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında merdivende verdiği pozları yayınlayan Deniz, sosyal medyayı salladı. Derin dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya yorum yağdı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
12.09.2022 01:21 - Son Güncelleme: 12.09.2022 01:33
Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi

Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özellikle aşk hayatıyla magazin gündeminde yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, şimdi ise Instagram'da yayınladığı son pozla gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi

Ünlü oyuncu, merdivende verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum aldı.

SON DAKİKA