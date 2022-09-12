Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı yorumlarının ardı arkası kesilmedi
Dilan Çiçek Deniz merdiven pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında merdivende verdiği pozları yayınlayan Deniz, sosyal medyayı salladı. Derin dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya yorum yağdı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...
12.09.2022 01:21 - Son Güncelleme: 12.09.2022 01:33
Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özellikle aşk hayatıyla magazin gündeminde yer aldı.