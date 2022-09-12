Tuğba Altıntop 'köpek saldırısına uğradım' demişti... Sevda Demirel'den olay iddia: "Köpek değilmiş hemcinsinden şiddet görmüş!"
Tuğba Altıntop 'köpek saldırısına uğradım' demişti... Sevda Demirel'den olay iddia! 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı yıl Rafet El Roman'la evlenen Tuğba Altıntop, hem özel hayatı hem kariyeri ile yıllarca adından söz ettirdi. Ünü şarkıcı Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradığını ifade etmişti geçtiğimiz günlerde. Yaşanan olay üzerine köpeğiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Sevda Demirel, Altıntop'un başına gelenlerle ilgili konuşup; "Eğer haksızsam özür dileyeceğim" diyerek, dikkat çeken iddialarda bulundu.
12.09.2022 09:40 - Son Güncelleme: 12.09.2022 09:49
"KÖPEK DEĞİLMİŞ HEMCİNSİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞ!"
Tuğba Altıntop 'köpek saldırısına uğradım' demişti... Sevda Demirel'den olay iddia geldi.
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman'la nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu.
Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandıran ünlü şarkıcı, olaylı boşanmasıyla uzun süre adından söz ettirdi.
Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı | VİDEO
Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradığını açıklamıştı.