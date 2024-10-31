Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu 'nun müzisyen sevgilisi Aybike Çelik 'e darp ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

Müzisyen sevgilisi Aybike Çelik 'i İstanbul Kadıköy'deki evlerinde geçen yıl ağustos ayında darp ettiği gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu ortaya çıktı.

"DİRSEĞİ ÇARPTI"

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada tanıklar dinlendi. Sanık Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı Bülent Kaos Köksal ikili arasında çıkan olay üzerine evlerine gittiğini belirterek, "Her ikisi de Aybike'nn kıskançlık duygusu ile Can'a saldırdığını, Can'ın da kendisini korurken dirseğinin Aybike'ye çarptığını anlattılar.