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Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik'i darbetmişti | Dayakçı müzisyenin hapsi istendi! Annesinden ilginç savunma

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti ve yüzünün morluklar içindeki halini paylaştı. Tunaboylu, Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada ilginç anlar yaşandı. Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı, genç kadının yüzünde morluk gördüğünü ancak sanığın dirseğinin çarptığını söyledi. Annesi ise oğlunun mağdura, "Sana vuran ellerim kırılsın" mesajı için "Oğlumu manipülasyona maruz bırakıldı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:44 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:58
Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti | Dayakçı müzisyenin hapsi istendi! Annesinden ilginç savunma

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'e darp ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti | Dayakçı müzisyenin hapsi istendi! Annesinden ilginç savunma

Müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i İstanbul Kadıköy'deki evlerinde geçen yıl ağustos ayında darp ettiği gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunduğu ortaya çıktı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik’i darbetmişti | Dayakçı müzisyenin hapsi istendi! Annesinden ilginç savunma

"DİRSEĞİ ÇARPTI"

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada tanıklar dinlendi. Sanık Tunaboylu'nun müzisyen arkadaşı Bülent Kaos Köksal ikili arasında çıkan olay üzerine evlerine gittiğini belirterek, "Her ikisi de Aybike'nn kıskançlık duygusu ile Can'a saldırdığını, Can'ın da kendisini korurken dirseğinin Aybike'ye çarptığını anlattılar.

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