"Benim oğlum yapmaz" kavgası büyüdü! Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu ile darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti ve yüzünün morluklar içindeki halini paylaştı. Tunaboylu da iddiaların ardından suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu da "Benim oğlum yapmaz" deyince kavga giderek büyüdü. Şiddet gören Çelik'ten, anne Tunaboylu'ya yanıt gecikmedi.