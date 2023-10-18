"Benim oğlum yapmaz" kavgası büyüdü! Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu ile darp ettiği sevgilisi Aybike Çelik birbirine girdi

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti ve yüzünün morluklar içindeki halini paylaştı. Tunaboylu da iddiaların ardından suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu da "Benim oğlum yapmaz" deyince kavga giderek büyüdü. Şiddet gören Çelik'ten, anne Tunaboylu'ya yanıt gecikmedi.
Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu yine kadına şiddet iddiasıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl solist Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen grupta bu kez gitarist Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından 'şiddet' iddiasıyla suçlandı.
Çelik'in suçlamasını reddeden Tunaboylu, yargı süreci netleşene kadar bir süre dinlenmek üzere gruptan ayrıldığını duyurdu.
Aybike Çelik, 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' ve 'Eskiz' adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.