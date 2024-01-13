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Yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmenin maliyeti ortaya çıktı! Seda Sayan'ın yeni favorisi dudak uçuklattı canlı yayında anlattı

Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yine bir estetik haberiyle gündeme gelmişti. Önce üzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan ardından boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. O anları anbean yayınlayan Sayan, çok konuşulmuştu. Yaptırdığı estetikleri saklamak yerine her fırsatta dile getirmeyi tercih eden Kadırgalı'nın maliyeti dudak uçuklattı. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 09:38 Güncelleme 13 Ocak 2024, 09:50
Yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmenin maliyeti ortaya çıktı! Seda Sayan’ın yeni favorisi dudak uçuklattı canlı yayında anlattı 1

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle ve estetikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmenin maliyeti ortaya çıktı! Seda Sayan’ın yeni favorisi dudak uçuklattı canlı yayında anlattı 2

Yaptırdığı estetik müdahaleleri çekinmeden söyleyen hatta anbean yayınlayan ender ünlülerden biri.

Yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmenin maliyeti ortaya çıktı! Seda Sayan’ın yeni favorisi dudak uçuklattı canlı yayında anlattı 3

Bu estetik müdahaleler nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Sayan, ihtiyaç duyduğu her an estetik yaptıracağını da yine çekinmeden dile getiriyor.

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