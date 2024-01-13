Yüzüne sünnet derisi enjekte ettirmenin maliyeti ortaya çıktı! Seda Sayan'ın yeni favorisi dudak uçuklattı canlı yayında anlattı

Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yine bir estetik haberiyle gündeme gelmişti. Önce üzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan ardından boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. O anları anbean yayınlayan Sayan, çok konuşulmuştu. Yaptırdığı estetikleri saklamak yerine her fırsatta dile getirmeyi tercih eden Kadırgalı'nın maliyeti dudak uçuklattı. İşte haberin ayrıntıları.