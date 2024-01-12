Kanser tedavisi gören Tanyeli 49 kiloya kadar düştü! Yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Ebru Gündeş, Sibel Can, Zara...

Jess Molho ile Demet Akalın'ın programına konuk olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verirken kanser tedavisi sürecinde yanında olan dostlarına teşekkür etti. Aralarında Ebru Gündeş, Sibel Can, Zara'nın da olduğu birçok isimden bahseden Tanyeli, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan 49 kiloya düştüğünü söyleyen Tanyeli'nin son hali de dikkat çekti. İşte detaylar...