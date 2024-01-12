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Kanser tedavisi gören Tanyeli 49 kiloya kadar düştü! Yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Ebru Gündeş, Sibel Can, Zara...

Jess Molho ile Demet Akalın'ın programına konuk olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verirken kanser tedavisi sürecinde yanında olan dostlarına teşekkür etti. Aralarında Ebru Gündeş, Sibel Can, Zara'nın da olduğu birçok isimden bahseden Tanyeli, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan 49 kiloya düştüğünü söyleyen Tanyeli'nin son hali de dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 16:34 Güncelleme 12 Ocak 2024, 16:45
Kanser tedavisi gören Tanyeli 49 kiloya kadar düştü! Yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Ebru Gündeş, Sibel Can, Zara... 1

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavisinin devamı için Küba'ya gitmişti. Ülkeye dönen ve ameliyat olan Tanyeli, katıldığı bir programda son sağlık durumu hakkında konuştu.

Kanser tedavisi gören Tanyeli 49 kiloya kadar düştü! Yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Ebru Gündeş, Sibel Can, Zara... 2

Jess Molho ile Demet Akalın'ın programına konuk olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verirken kanser tedavisi sürecinde yanında olan dostlarına teşekkür etti.

Kanser tedavisi gören Tanyeli 49 kiloya kadar düştü! Yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Ebru Gündeş, Sibel Can, Zara... 3

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Radyoterapi aldığını dile getiren Tanyeli, tümörün küçülmesi halinde ayın 15'inde büyük bir ameliyata gireceğini belirtti.

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