Acun Ilıcalı kadrodan çıkardı direkt yol verdi! Kaprisleri istekleri bitmek bilmedi ekibe saç baş yoldurdu "Hiç bir programa çıkmayacak"

O Ses Türkiye hakkında flaş iddia... Normal sezonda yayınlanmasa da, Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen O Ses Türkiye, 2024 yılına girerken de geleneği bozmadı. Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğuna oturduğu, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programda birbirinden ünlü isimler de şarkı söyledi. Ancak bir isim, programın duyurusunda yer almasına rağmen, yılbaşı gecesi ekranda yer almadı. O isim Doğu Demirkol. Demirkol ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin ayrıntıları.