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Acun Ilıcalı kadrodan çıkardı direkt yol verdi! Kaprisleri istekleri bitmek bilmedi ekibe saç baş yoldurdu "Hiç bir programa çıkmayacak"

O Ses Türkiye hakkında flaş iddia... Normal sezonda yayınlanmasa da, Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen O Ses Türkiye, 2024 yılına girerken de geleneği bozmadı. Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğuna oturduğu, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programda birbirinden ünlü isimler de şarkı söyledi. Ancak bir isim, programın duyurusunda yer almasına rağmen, yılbaşı gecesi ekranda yer almadı. O isim Doğu Demirkol. Demirkol ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:17 Güncelleme 13 Ocak 2024, 10:17
Acun Ilıcalı kadrodan çıkardı direkt yol verdi! Kaprisleri istekleri bitmek bilmedi ekibe saç baş yoldurdu Hiç bir programa çıkmayacak 1

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programı, 31 Aralık akşamı yayınlandı.

Acun Ilıcalı kadrodan çıkardı direkt yol verdi! Kaprisleri istekleri bitmek bilmedi ekibe saç baş yoldurdu Hiç bir programa çıkmayacak 2

27 Aralık Çarşamba günü çekimleri gerçekleşen yarışmada performans sergileyecek ünlü isimler; Enis Arıkan, Kerem Alışık, Sarp-Bengi Apak, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Gupse Özay, Onur Gürçay, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan olarak açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı kadrodan çıkardı direkt yol verdi! Kaprisleri istekleri bitmek bilmedi ekibe saç baş yoldurdu Hiç bir programa çıkmayacak 3

Ancak açıklanan isimler arasında bir kişi ekranda yoktu.

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