Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan verdi veriştirdi "Çok yaptıran var tek söyleyen benim" Kadırgalı bu kez kızdı!

Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yine bir estetik haberiyle gündeme gelmişti. Önce üzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan ardından boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. O anları anbean yayınlayan Sayan, çok konuşulmuştu. Yaptırdığı estetikleri saklamak yerine her fırsatta dile getirmeyi tercih eden Kadırgalı, bakın neler söyledi neler.