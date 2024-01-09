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Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan verdi veriştirdi "Çok yaptıran var tek söyleyen benim" Kadırgalı bu kez kızdı!

Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yine bir estetik haberiyle gündeme gelmişti. Önce üzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan ardından boyun bölgesine aynı sıvıdan enjekte ettirmişti. O anları anbean yayınlayan Sayan, çok konuşulmuştu. Yaptırdığı estetikleri saklamak yerine her fırsatta dile getirmeyi tercih eden Kadırgalı, bakın neler söyledi neler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:33 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:41
Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan verdi veriştirdi Çok yaptıran var tek söyleyen benim Kadırgalı bu kez kızdı! 1

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle ve estetikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan verdi veriştirdi Çok yaptıran var tek söyleyen benim Kadırgalı bu kez kızdı! 2

Yaptırdığı estetik müdahaleleri çekinmeden söyleyen hatta anbean yayınlayan ender ünlülerden biri.

Yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Seda Sayan verdi veriştirdi Çok yaptıran var tek söyleyen benim Kadırgalı bu kez kızdı! 3

Bu estetik müdahaleler nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Sayan, ihtiyaç duyduğu her an estetik yaptıracağını da yine çekinmeden dile getiriyor.

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