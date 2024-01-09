2 çocuk annesi Meryem Uzerli’den 3 yaşına basan kızına 'Maşa ile Koca Ayı' temalı doğum günü! Anne-kız sosyal medyayı salladı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün kızı Lily Koi'nin üçüncü yaşını kutlamak için popüler bir çizgi film olan 'Maşa ile Koca Ayı' temalı bir doğum günü partisi düzenledi. 2 çocuk annesi Uzerli, doğum günü partisinden kareleri sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Paylaşım büyük ilgi görürken Uzerli'nin minik kızı hayran bıraktı.
Meryem Uzerli, Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'yı Şubat 2014'te kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Ünlü oyuncu, Ocak 2021'de ise kızı Lily Koi'ye kavuştu.
Uzerli, geçtiğimiz gün kızı Lily Koi'nin üçüncü yaşını kutlamak için popüler bir çizgi film olan 'Maşa ile Koca Ayı' temalı bir doğum günü partisi düzenledi.
2 çocuk annesi Uzerli, doğum günü partisinden kareleri sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Uzerli, paylaşımına şu notu ekledi:
"Doğum günün kutlu olsun kalbim. Hepimiz seni çok ama çok seviyoruz"