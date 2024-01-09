2 çocuk annesi Meryem Uzerli’den 3 yaşına basan kızına 'Maşa ile Koca Ayı' temalı doğum günü! Anne-kız sosyal medyayı salladı

1 Meryem Uzerli, Can Ateş'le olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'yı Şubat 2014'te kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Ünlü oyuncu, Ocak 2021'de ise kızı Lily Koi'ye kavuştu.

2 Uzerli, geçtiğimiz gün kızı Lily Koi'nin üçüncü yaşını kutlamak için popüler bir çizgi film olan 'Maşa ile Koca Ayı' temalı bir doğum günü partisi düzenledi.