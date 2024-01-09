5 ödülden faydalanamayacak! Survivor tarihinde bir ilk: Seda Aktuğlu Kolombiya ve Dominik'i karıştırdı! Polis operasyonunun perde arkası

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Ilıcalı, ada konseyinde şu ifadeleri kullandı: "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor"