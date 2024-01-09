5 ödülden faydalanamayacak! Survivor tarihinde bir ilk: Seda Aktuğlu Kolombiya ve Dominik'i karıştırdı! Polis operasyonunun perde arkası

5 ödülden faydalanamayacak! Survivor tarihinde bir ilk... Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümünde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Mavi takımın Kolombiya ödülünden dönerken yaşadıklarını anlatan Acun Ilıcalı, yarışmacı Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ve Dominik'i karıştırdığını açıkladı. Acun Ilıcalı "İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu" derken Aktuğlu'nun yaptıkları 'yok artık' dedirtti. İşte detaylar ve polis operasyonunun perde arkası...
Survivor'ın 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını söylemesi dikkat çekmişti.
OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI!
Survivor 2024 All Star, 8 Ocak Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Ilıcalı, ada konseyinde polis operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Ilıcalı, ada konseyinde şu ifadeleri kullandı: "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor"