Yüzüne kezzap atılan 'acıların kadını Bergen'le henüz 12 yaşındayken tanışmış! Zara'dan dikkat çeken sözler: "Korkuyorum, yüreğim dayanmaz"
Yüzüne kezzap atılan 'acıların kadını Bergen'le henüz 12 yaşındayken tanışan şarkıcı Zara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bergen ismiyle tanınan ve 1989 yılında henüz 30 yaşındayken öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatı acılarla geçti. Ekim 1982'de yüzüne kezzap atıldı ve boşandığı eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bergen'in hayatını konu alan filmle ilgili konuşan Zara, 'Neşecik' olarak tanındığı günlerden bir anısını anlattı, bakın neler söyledi...
"KORKUYORUM, YÜREĞİM DAYANMAZ"
Yüzüne kezzap atılan 'acıların kadını Bergen'le henüz 12 yaşındayken tanışmış! Zara'dan dikkat çeken sözler geldi... Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman gündeme gelen Zara küçük yaşlarda 'Neşecik' olarak tanınıyordu. Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirdi. Neşecik olduğu dönemde Bergen ile tanışan Zara Bergen filmi gündemdeyken bir anısı anlattı.
"FARAH ÇOK GÜZEL OYNAMIŞ"
Mahsun Kırmızıgül'ün, Farah Zeynep Abdullah'ın 'Bergen' filmindeki performansını eleştirmesi hatırlatılan Zara, "Mahsun Kırmızıgül, Bergen'i canlı dinlediği için bu eleştiriyi yapması gayet doğal. Ama bence Farah Zeynep Abdullah çok güzel oynamış ve başarılı bir oyuncu" şeklinde konuştu.
"YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM GÖZ YUVASI YAPTIM AMA..."
Bergen'in doktorundan iç sızlatan sözler canlı yayında geldi. Bir magazin programına konuk olan Bergen'in doktoru Onur Erol, açıklamaları ile dikkat çekti.
Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki halini ve Bergen'in psikolojisi hakkında önemli bilgileri paylaştı.