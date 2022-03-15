Yüzüne kezzap atılan 'acıların kadını Bergen'le henüz 12 yaşındayken tanışmış! Zara'dan dikkat çeken sözler: "Korkuyorum, yüreğim dayanmaz"

"12 YAŞINDAYKEN BERGEN'LE TANIŞTIM"

46 yaşındaki Zara, Bergen ile henüz 12 yaşındayken tanıştığını dile getirdi ve "Bergen beni kucağına aldı ve 'Senin geleceğin parlak' dedi. Dediği çıktı ve keşke bu günleri görseydi. 'Bergen' filmini izlemeye korkuyorum. İzlerken çok üzüleceğim" diye konuştu.