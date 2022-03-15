Survivor'ın vazgeçilmeziydi Semih Öztürk neden kovuldu? Kurretülayn Matur'un paylaşımı ortalığı karıştırdı Demet Akalın Acun'dan özür diledi
Survivor'ın vazgeçilmeziydi... Semih Öztürk neden kovuldu? Kurretülayn Matur'un paylaşımı ortalığı karıştırdı Demet Akalın, Acun'dan özür diledi... Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur hakkında ortaya atılan Alpay Kazan iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir vazgeçilmezi olduğu Survivor Ekstra'da yer almayan Semih Öztürk hakkında Furkan Dede'den açıklama geldi. Yaşananların ardından Semih Öztürk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "üzgün adam emojisi" paylaşınca Demet Akalın'dan destek gördü. Akalın, Acun Ilıcalı'dan Semih adına özür diledi.
SEMİH ÖZTÜRK NEDEN KOVULDU?
Survivor'ın vazgeçilmezi Semih Öztürk'ün kovulma nedeni merak ediliyor... Kurretülayn Matur'un paylaşımı ortalığı karıştırdı, Demet Akalın, Acun'dan özür diledi...
Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, pazar günü hayatını kaybetti. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.
Sunucu Semih Öztürk'ün, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yayına çıkmaması, kafaları karıştırdı. Semih Öztürk'ün programda neden yer almadığı merak edilirken, Öztürk'ün fenomen eşi Kurretülayn Matur'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.
Semih Öztürk'ün iki bölümdür Survivor Ekstra programında yer almaması, ünlü sunucunun programdan ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.