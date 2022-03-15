Eda Taşpınar sınır tanımadı yarı çıplak paylaştı! Fotoğrafına ‘porno’ sansürü uygulanan Eda üstsüz pozuyla sosyal medyanın gündeminde
Eda Taşpınar sınır tanımadı yarı çıplak paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan Eda Taşpınar, geçen günlerde cinsel organını fincanla kapattığı bir fotoğrafını yayınlamış ve Instagram tarafından pornografik bulunan paylaşım yayından kaldırılmıştı. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, son yayınladığı fotoğrafla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Taşpınar, bu kez üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
15.03.2022 18:14 - Son Güncelleme: 15.03.2022 18:14
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.