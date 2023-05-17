Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz’un 18’lik cildinin sırrı!

Dünyaca ünlü oyuncu Penélope Cruz'un gençlik sırrı ortaya çıktı. Bu besini evine asla sokmadığını söyledi. 49 yaşındaki Penélope Cruz'un yüzüne meğer iğne değmemiş! 18'lik cildi merak konusu olan oyuncu düzenli egzersizi hayatından eksik etmediğini, cilt bakımını aksatmadığını dile getirdi. İşte Penelope Cruz cildi için dikkat ettiği şeyler...