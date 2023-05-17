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Haberler Magazin Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz'un 18'lik cildinin sırrı!

Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz'un 18'lik cildinin sırrı!

Penélope Cruz'un genç görünmesiyle ilgili ilginç haberler duydum! Evet, karakteristik güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, yaşlanmayı engellemek için basit güzellik adımları uyguluyormuş. İşte Cruz'un yaşlılık karşıtı güzellik sırları. Penélope Cruz, cilt bakımını çok ciddiye alıyor. Her gün yüzünü temizleyerek günlük kiri ve makyajı uzaklaştırıyor. Cildini nemlendirmek için doğal ve organik ürünler tercih ediyor. Ayrıca güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmiyor, bu da güneşin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı oluyor.

17.05.2023 11:51 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:51
Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz’un 18’lik cildinin sırrı!

Dünyaca ünlü oyuncu Penélope Cruz'un gençlik sırrı ortaya çıktı. Bu besini evine asla sokmadığını söyledi. 49 yaşındaki Penélope Cruz'un yüzüne meğer iğne değmemiş! 18'lik cildi merak konusu olan oyuncu düzenli egzersizi hayatından eksik etmediğini, cilt bakımını aksatmadığını dile getirdi. İşte Penelope Cruz cildi için dikkat ettiği şeyler...

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Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz’un 18’lik cildinin sırrı!

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de popüler olan Penélope Cruz, güzellik ve değişmeyen fit görüntüsünün sırrını yıllar sonra açıkladı.

Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz’un 18’lik cildinin sırrı!

Cruz'un güzellik ve formda kalma sırları gündeme bomba gibi düştü.

Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz’un 18’lik cildinin sırrı!

Penélope Cruz, geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalar yaptı. Cruz'un güzellik sırları tüm kadınların yakın markajında tuttuğu konulardan biriydi. Bu konuda belirsizlikleri gideren İspanyol güzel, 49 yaşındayken dahi güzel, genç ve fit görünmesinin sırlarını tek tek anlattı.

Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz’un 18’lik cildinin sırrı!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Vermiş olduğu röportajda güzellik ve formda kalma sırlarını açıklayan Penélope Cruz, yaşlılık karşıtı cilt bakım rutinin ve formda kalmasını sağlayan diyet listesini paylaştı.

Peki ünlü oyuncu Penélope Cruz'un güzellik sırlarında neler var?

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