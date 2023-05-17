Yüzüne iğne bile değmemiş! Bu besini kapısından içeri sokmuyor! 49 yaşındaki Penelope Cruz'un 18'lik cildinin sırrı!
Penélope Cruz'un genç görünmesiyle ilgili ilginç haberler duydum! Evet, karakteristik güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, yaşlanmayı engellemek için basit güzellik adımları uyguluyormuş. İşte Cruz'un yaşlılık karşıtı güzellik sırları. Penélope Cruz, cilt bakımını çok ciddiye alıyor. Her gün yüzünü temizleyerek günlük kiri ve makyajı uzaklaştırıyor. Cildini nemlendirmek için doğal ve organik ürünler tercih ediyor. Ayrıca güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmiyor, bu da güneşin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı oluyor.
17.05.2023 11:51 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:51
Dünyaca ünlü oyuncu Penélope Cruz'un gençlik sırrı ortaya çıktı. Bu besini evine asla sokmadığını söyledi. 49 yaşındaki Penélope Cruz'un yüzüne meğer iğne değmemiş! 18'lik cildi merak konusu olan oyuncu düzenli egzersizi hayatından eksik etmediğini, cilt bakımını aksatmadığını dile getirdi. İşte Penelope Cruz cildi için dikkat ettiği şeyler...