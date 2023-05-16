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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! Seren Serengil paylaştı! “Babası gibi çok yakışıklı...”

3 çocuk annesi Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! Seren Serengil paylaştı! “Babası gibi çok yakışıklı...”

Bir dönem eski eşi ve ikizlerinin babası Reha Muhtar ile yaşadığı sıkıntılarla konuşulan Deniz Uğur, bu kez İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Deniz Sunat ile gündeme geldi. Uğur, Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine eşi Erdinç Gülener ve Seren Serengil ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun yanı sıra Uğur'u yalnız bırakmayan Seren Serengil de törende yaşadığı mutluluğu sosyal medyada paylaştı. Uğur'un "Bahriyelim" dediği ilk göz ağrısını görenler ise hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Babası gibi çok yakışıklı" yorumunda bulundu. İşte Deniz Uğur'un 25 yaşındaki oğlu...

takvim.com.tr
16.05.2023 18:44 - Son Güncelleme: 16.05.2023 20:52
3 çocuk annesi Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! Seren Serengil paylaştı! “Babası gibi çok yakışıklı...”

Deniz Uğur, İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine eşi Erdinç Gülener, Seren Serengil ve Mustafa Tohma ile birlikte katıldı.

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3 çocuk annesi Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! Seren Serengil paylaştı! “Babası gibi çok yakışıklı...”

25 yaşındaki oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin töreni için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na giden ünlü oyuncu, törende yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

3 çocuk annesi Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! Seren Serengil paylaştı! “Babası gibi çok yakışıklı...”

"BAHRİYELİM"
Büyük gurur yaşayan Deniz Uğur, duygularını "Hayatımın en güzel günlerinden biri... Bahriyelim... Ah, kalbim" sözleriyle ifade etti.

3 çocuk annesi Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! Seren Serengil paylaştı! “Babası gibi çok yakışıklı...”

Seren Serengil de yaptığı paylaşımın altına "Bugün Engin Deniz'in yemin törenindeydik... Ne mutlu gururlu bir gündü..." notunu ekledi.

3 çocuk annesi Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! Seren Serengil paylaştı! “Babası gibi çok yakışıklı...”

Uğur'un "Bahriyelim" dediği ilk göz ağrısını görenler ise hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Babası gibi çok yakışıklı" yorumunda bulundu.

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