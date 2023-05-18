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Haberler Magazin Ne diyet ne spor! 51'lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...

Ne diyet ne spor! 51'lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...

Kobra Murat olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler mum gibi eridi. 58 kilo birden veren Divandiler'in zayıflama sırrı oldukça merak ediliyor. Son zamanlarda 18 kilo verdiğini belirten ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve fit vücuduyla şaşırttı. İşte ünlü şarkıcının zayıflama yöntemi!

takvim.com.tr
18.05.2023 09:18 - Son Güncelleme: 18.05.2023 09:18
Ne diyet ne spor! 51’lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler'in obeziteden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı. Kobra Murat'ın diyetsiz ve sporsuz olarak 58 kilo verdiği belirtiliyor ve zayıflama sırrı merak ediliyor.

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Ne diyet ne spor! 51’lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terziydi.

Ne diyet ne spor! 51’lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...

Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi.

Ne diyet ne spor! 51’lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...

Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı tanınmaya başladı.

Ne diyet ne spor! 51’lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat'ın şimdilerde yüzbinlerce seveni bulunuyor.

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