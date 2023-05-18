Ne diyet ne spor! 51'lik Kobra Murat mum gibi eridi! 58 kiloyu bakın nasıl vermiş! Tek bir yöntemle...
Kobra Murat olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler mum gibi eridi. 58 kilo birden veren Divandiler'in zayıflama sırrı oldukça merak ediliyor. Son zamanlarda 18 kilo verdiğini belirten ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve fit vücuduyla şaşırttı. İşte ünlü şarkıcının zayıflama yöntemi!
18.05.2023 09:18 - Son Güncelleme: 18.05.2023 09:18
Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler'in obeziteden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı. Kobra Murat'ın diyetsiz ve sporsuz olarak 58 kilo verdiği belirtiliyor ve zayıflama sırrı merak ediliyor.
Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi.
Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı tanınmaya başladı.