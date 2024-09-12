Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk'un karnı iyice belirginleşti! İşte karnı burnunda ilk pozları

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenerek büyük bir sürprize imza attı. Çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ederken, Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu öğrenilmişti. Anne olmak için gün sayan Pamuk, sosyal medya hesabından ilk karelerini yayınladı.