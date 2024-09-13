Miss Turkey'de ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu'dan sitem: "Boşuna linçlemeyin"

1

Miss Turkey 2024 finali geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir geceyle sonuçlandı.



Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. 2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.