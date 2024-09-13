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Miss Turkey'de ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu'dan sitem: "Boşuna linçlemeyin"

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in sosyal medyada aşağılanmaya maruz kalmasının ardından yarışmada ilk 20'ye giremeyen model İpek Kuşçu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aldığı eğitimleri tek tek sıralayan güzel yarışmacı, "Kısacası kendimi tanıtmak istedim ki sadece güzellik ön planda olsun istemem, boşuna linçlemeyin." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi13 Eylül 2024, 16:39
Miss Turkey’de ilk 20’ye giremeyen İpek Kuşçu’dan sitem: Boşuna linçlemeyin 1

Miss Turkey 2024 finali geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir geceyle sonuçlandı.

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. 2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

Miss Turkey’de ilk 20’ye giremeyen İpek Kuşçu’dan sitem: Boşuna linçlemeyin 2

BEN TEMSİL ETSEM DAHA İYİ BE
Bilgen'in birinci olmasının ardından genç kıza yönelik sosyal medyada aşağılama ve linç kampanyası başladı. Aşağılamaya futbol yorumcusu Ahmet Çakar da katıldı. Çakar, "Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be!" eleştirinin dozunu kaçırdı.

Miss Turkey’de ilk 20’ye giremeyen İpek Kuşçu’dan sitem: Boşuna linçlemeyin 3

Genç güzelle ilgili tartışmalar devam ederken Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası güzelliğiyle dikkat çekti.

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