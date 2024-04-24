Yusuf Güney’den akla hayale sığmayan Kenan Işık açıklaması! “Şu anda astral boyutta kaybolmuş durumda” demişti...

Kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Yusuf Güney, yaşadığı kaza sonrasında 10 yıldır yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık ile ilgili söyledikleriyle herkesi şoke etmişti. Güney, Kenan Işık için "Şu anda astral boyutta kaybolmuş durumda" demişti. Ünlü şarkıcıdan yeni açıklama geldi. Güney, Kenan Işık hakkında söyledikleriyle bir kez daha şoke etti.
Kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Yusuf Güney, geçen ocak ayında 10 yıldır komada olan Kenan Işık'la ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Yusuf Güney, şunları söyledi: "Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var.
Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım"