Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğluyla...

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz, teselliyi Mert Yazıcıoğlu'nda buldu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmedi. Sessiz sedasız yollarını ayıran ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, gönlünü bu kez bir başka ünlü isme kaptırdı. Bakın Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı kim...