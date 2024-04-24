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İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e sert çıkış! “Haddini bil” Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak'ı hedef almıştı

Mustafa Keser, verdiği bir röportajda Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Keser, "Orhan Gencebay iyi bir ses sanatçısı değil. Müslüm Gürses'i dinlemedim, kötü okuyor. Fatih Kısaparmak türkü baba olacak en son adam" demişti. Ünlü isimleri hedef alan Keser'e ilk yanıt İbrahim Tatlıses'ten geldi. "Haddini bil" diyen Tatlıses, Keser'e sert çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 10:53 Güncelleme 24 Nisan 2024, 11:15
İbrahim Tatlıses’ten Mustafa Keser’e sert çıkış! “Haddini bil” Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak’ı hedef almıştı 1

Mustafa Keser, verdiği bir röportajda Orhan Gencebay, Fatih Kısaparmak ve merhum sanatçı Müslüm Gürses hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’ten Mustafa Keser’e sert çıkış! “Haddini bil” Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak’ı hedef almıştı 2

Akşam'a röportaj veren Keser, çarpıcı açıklamaları ile yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e çok sert sözler

İbrahim Tatlıses’ten Mustafa Keser’e sert çıkış! “Haddini bil” Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak’ı hedef almıştı 3

Ünlü şarkıcı, şunları söyledi:

"Fatih Kısaparmak, kendi kendine 'Türkü Baba' lakabı taktı. Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var. O türkü baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz.

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