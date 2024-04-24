İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e sert çıkış! “Haddini bil” Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak'ı hedef almıştı

Mustafa Keser, verdiği bir röportajda Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Fatih Kısaparmak hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Keser, "Orhan Gencebay iyi bir ses sanatçısı değil. Müslüm Gürses'i dinlemedim, kötü okuyor. Fatih Kısaparmak türkü baba olacak en son adam" demişti. Ünlü isimleri hedef alan Keser'e ilk yanıt İbrahim Tatlıses'ten geldi. "Haddini bil" diyen Tatlıses, Keser'e sert çıktı. İşte detaylar...
Mustafa Keser, verdiği bir röportajda Orhan Gencebay, Fatih Kısaparmak ve merhum sanatçı Müslüm Gürses hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.
Akşam'a röportaj veren Keser, çarpıcı açıklamaları ile yeni tartışmaların fitilini ateşledi.
Ünlü şarkıcı, şunları söyledi:
"Fatih Kısaparmak, kendi kendine 'Türkü Baba' lakabı taktı. Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var. O türkü baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz.