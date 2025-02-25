Yusuf Güney “İşte merak edilen sevdiceğim” deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: “Abi yenge hangi galaksiden?”

Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, verdiği bir röportajda Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemişti.
Güney "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan şarkıcı, espri yaptığını belirterek "Makara da yapamıyoruz yahu röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle ah ah" demişti.
"İŞTE MERAK EDİLEN SEVDİCEĞİM"
Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken yeni hamle geldi. Yusuf Güney, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Güney, "İşte size merak edilen sevdiceğim ve yeni çıkacak olan şarkımızdan ufak bir kesinti" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.
2025 KEHANETLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Magazin D'ye konuk olan Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı. Yusuf Güney yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş.
Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var"
Güney, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Değişen bir dünya, değişen bir yapılanma. Sınırlar kalkacak ortadan. İnanılmaz teknolojik bir çağa doğru atlayacağız"