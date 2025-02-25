Yusuf Güney “İşte merak edilen sevdiceğim” deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: “Abi yenge hangi galaksiden?”

Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, verdiği bir röportajda Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemişti.

Güney "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan şarkıcı, espri yaptığını belirterek "Makara da yapamıyoruz yahu röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle ah ah" demişti.

"İŞTE MERAK EDİLEN SEVDİCEĞİM" Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken yeni hamle geldi. Yusuf Güney, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.