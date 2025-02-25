SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yusuf Güney “İşte merak edilen sevdiceğim” deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: “Abi yenge hangi galaksiden?”

Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güney'in "İşte merak edilen sevdiceğim" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarından esprili yorumla peş peşe geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 12:08
Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

Astral seyahat ve uzaylılarla yaptığı açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, verdiği bir röportajda Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemişti.

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

Güney "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

Açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan şarkıcı, espri yaptığını belirterek "Makara da yapamıyoruz yahu röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle ah ah" demişti.

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

"İŞTE MERAK EDİLEN SEVDİCEĞİM"

Ünlü şarkıcıdan dikkat çeken yeni hamle geldi. Yusuf Güney, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Güney, "İşte size merak edilen sevdiceğim ve yeni çıkacak olan şarkımızdan ufak bir kesinti" ifadelerini kullandı.

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

Sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

2025 KEHANETLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Magazin D'ye konuk olan Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı. Yusuf Güney yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş.

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var"

Yusuf Güney İşte merak edilen sevdiceğim deyip paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı: Abi yenge hangi galaksiden?

Güney, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Değişen bir dünya, değişen bir yapılanma. Sınırlar kalkacak ortadan. İnanılmaz teknolojik bir çağa doğru atlayacağız"