Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu özellikle Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

Evlilik haberi beklenen ünlü çift, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı. Lucas Torreira ile ayrılan Özkan'ın adı daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk dedikodularına karıştı.

Devrim Özkan çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından "Günün alıntısı" notuyla yayınladığı fotoğrafta ise "Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım" cümlelerinin yer aldı. Özkan, böylelikle iddiaları yalanlamış oldu.

Son dönemlerde özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen ünlü oyuncu, bu kez tarzıyla adından söz ettirdi.