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Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun bir süre magazin gündeminde yer alan ve ayrıldıktan sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edilen Devrim Özkan, bu kez tarzıyla çok konuşuldu. Rol aldığı diziyle ilgili bir etkinliğe katılmak Dubai'ye giden Özkan'ın gece için seçtiği kıyafet çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:14 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:14
Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu özellikle Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı.

Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Evlilik haberi beklenen ünlü çift, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı. Lucas Torreira ile ayrılan Özkan'ın adı daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk dedikodularına karıştı.

Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Devrim Özkan çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından "Günün alıntısı" notuyla yayınladığı fotoğrafta ise "Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım" cümlelerinin yer aldı. Özkan, böylelikle iddiaları yalanlamış oldu.

Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Son dönemlerde özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen ünlü oyuncu, bu kez tarzıyla adından söz ettirdi.

Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Devrim Özkan, rol aldığı diziyle ilgili bir etkinliğe katılmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gitti.

Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

Özkan, çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Etkinlikte boy gösteren ünlü ismin şık tarzına sevenlerinden beğeni yağdı.

Devrim Özkan’ın Dubai tarzı sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı

İşte Devrim Özkan'ın çok konuşulan tarzı...