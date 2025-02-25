Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel gibi dizilerde rol alan oyuncu Burak Çelik, Ece Bayrak ile 2 ay önce Karadağ'da nikah masasına oturdu.
Çelik'ten müjdeli haberler peş peşe geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla baba olacağını açıkladı.
Çektikleri kısa filmde kendisine ulaştırılan zarfı açan Burak Çelik, eşinin hamile olduğunu duyurdu.
Çelik'in "En güzel sürpriz" notunu düştüğü paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.
Burak Çelik'in bebek müjdesinin vermek için kurguladığı video ise dikkat çekti.