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Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Ece Bayrak ile 2 ay önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Burak Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurdu. Ünlü oyuncunun bebek müjdesinin vermek için çektiği kısa film ise dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi" derken bir başkası "Tebrikler, duyuru çok tatlı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik'in paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:34
Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel gibi dizilerde rol alan oyuncu Burak Çelik, Ece Bayrak ile 2 ay önce Karadağ'da nikah masasına oturdu.

Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Çelik'ten müjdeli haberler peş peşe geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla baba olacağını açıkladı.

Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Çektikleri kısa filmde kendisine ulaştırılan zarfı açan Burak Çelik, eşinin hamile olduğunu duyurdu.

Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Çelik'in "En güzel sürpriz" notunu düştüğü paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Burak Çelik'in bebek müjdesinin vermek için kurguladığı video ise dikkat çekti.

Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Bir sosyal medya kullanıcısı "Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi" derken bir başkası "Tebrikler, duyuru çok tatlı" ifadelerini kullandı.

Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

Çelik'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken ünlü isimlerden de tebrik yorumları yağdı.

Burak Çelik baba oluyor! Bakın nasıl duyurdu: Yeni dizi haberi gibi bebek müjdesi!

İşte o paylaşım...