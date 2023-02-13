Kardeşlerim'in yıldızı Hatay'da bir can kurtardı "İnsan düşünürken bile utanıyor" Ogün Kaptanoğlu'na İsmail Hacıoğlu'ndan yorum gecikmedi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye seferber olurken binlerce kişi gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgelerinin yolunu tuttu. Magazin ve spor camiasının pek çok ünlü ismi de bu çalışmalar katıldı. Onlardan biri de Kardeşlerim dizisinde Resul karakterine hayat veren Ogün Kaptanoğlu. Hatay'da enkaz altından bir vatandaşı çıkaran Ogün Kaptanoğlu, Instagram hesabından duygularını şu sözlerle paylaştı.
Tüm Türkiye 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası seferber olurken, gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan oyuncu Ogün Kaptanoğlu'nun paylaşımı herkesi duygulandırdı. İşte haberin detayları.
Kardeşlerim dizisinde Resul karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu, deprem bölgesine gitmişti.
Hatay Defne bölgesine ağır hava koşulları sebebiyle 19 saatlik bir yolculukla, afetin 38. Saatin de Hatay'a ulaşan 3. Arama Kurtarma Ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik.