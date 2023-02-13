Kardeşlerim'in yıldızı Hatay'da bir can kurtardı "İnsan düşünürken bile utanıyor" Ogün Kaptanoğlu'na İsmail Hacıoğlu'ndan yorum gecikmedi

Hatay Defne bölgesine ağır hava koşulları sebebiyle 19 saatlik bir yolculukla, afetin 38. Saatin de Hatay'a ulaşan 3. Arama Kurtarma Ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik.