Yüsra Geyik son pozuyla sosyal medyayı yıktı! İşte Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i...

Mükemmel göründüğünü belirten takipçilerinin yanı sıra bazı hayranları da "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Yüsra Geyik birçok kişi tarafından Zeliş olarak tanınıyor. Arka Sokaklar'daki Zeliş karakteriyle hafızalara kazının Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. Diziye başladığında küçük bir kız olan Yüsra Geyik, artık genç bir kadın.

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