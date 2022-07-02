Yüsra Geyik ceketinin içine bir şey giymeden paylaştı ortalık karıştı 'bir sen kalmıştın soyunmayan Zeliş' Arka Sokaklar itirafı da...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Geyik, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir dergi için pozlar veren Yüsra Geyik'in cesr tercihleri çok konuşulurken, Arka Sokaklar itirafıyla da gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, bir dergi için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geyik, söylemleri ile dikkat çekti. Öte yandan cesur pozları bir yandan eleştirildi bir yandan da beğenildi.
İŞTE O POZLAR
Son olarak Kanal D'de ekrana getirilen Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Meliha karakteri ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Yüsra Geyik, MAG dergisi için özel pozlar verdi. Yüsra Geyik, yeni projeleri ve hayatına dair merak edilenleri anlattı.
Kariyerine başlama sürecinden bahseden güzel oyuncu, "On dört yaşında, neredeyse çocuk oyuncu olarak başladım. O zamanlar bana sorsanız zor sabrettim derdim. Şimdi ne acelem varmış diyorum. Kendimi bildim bileli taklit yapan, insanların ruh halini değiştirmeyi seven hem eğlenceli hem hareketli hem çok uslu bir çocuktum. Her gördüğüm insanı taklit ederdim. Sesini, oturup kalkmasını, tavrını... En çok da annemi. On dört yaşında profesyonel hayatıma başladım anlayacağınız; yoksa oyunculuk maceram çoktan başlamıştı." şeklinde konuştu.
Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yüsra Geyik, şunları söyledi: "On beş yıl, dile kolay. Arka Sokaklar ayrı bir evren gibi. Orada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun; belki zamana inancım bu yüzden yok.
Beni ben yapan en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple yokluğu hayatımda düşünülemez bir halde. 'Bir şey katmak' çok hafif kalır. Arka Sokakları hayatımdan çıkarsak, uzuv eksikliği gibi bir hissiyatı olur diye düşünüyorum. Öğrencilik yıllarımın çoğunu sette geçirmek ve bir yandan da oyunculuk eğitimi almak büyük bir şans"