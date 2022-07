Yüsra Geyik ceketinin içine bir şey giymeden paylaştı ortalık karıştı ’bir sen kalmıştın soyunmayan Zeliş’ Arka Sokaklar itirafı da...

Kariyerine başlama sürecinden bahseden güzel oyuncu, "On dört yaşında, neredeyse çocuk oyuncu olarak başladım. O zamanlar bana sorsanız zor sabrettim derdim. Şimdi ne acelem varmış diyorum. Kendimi bildim bileli taklit yapan, insanların ruh halini değiştirmeyi seven hem eğlenceli hem hareketli hem çok uslu bir çocuktum. Her gördüğüm insanı taklit ederdim. Sesini, oturup kalkmasını, tavrını... En çok da annemi. On dört yaşında profesyonel hayatıma başladım anlayacağınız; yoksa oyunculuk maceram çoktan başlamıştı." şeklinde konuştu.